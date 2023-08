Simone Verdi sembrava essere uno di quei giocatori del Torino destinati alla cessione. Invece, un po' a sorpresa, il trequartista potrebbe restare. Nel precampionati ha convinto Ivan Juric, tanto che nella partita contro la FeralpiSalò è stato il primo giocatore che ha mandato in campo dalla panchina per cercare di sbloccare il risultato di parità.



Davide Vagnati nei prossimi giorni ascolterà tutte le offerte che eventualmente arriveranno ma è le possibilità che Verdi resti sono in aumento to.