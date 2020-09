Dopo aver ufficializzato il passaggio in prestito di Nicola Rauti al Palermo, il Torino quest'oggi potrebbe definire un'altra cessione in prestito: quella di Iago Falque al Benevento.



L'attaccante spagnolo nelle prime due partite di campionato è rimasto sempre in panchina, non rientra nei piani di Marco Giampaolo mentre Pippo Inzaghi è pronto ad accoglierlo nel club giallorosso. L'accordo tra le due società è ormai in via di definizione.