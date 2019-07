Dopo essere stato corteggiato dal Torino nelle scorse settimane, Luka Bogdan è ora in attesa di scoprire cosa gli riserverà il proprio futuro: la trattativa con il Livorno per il difensore croato è infatti al momento in stand-by ma potrebbe tornare d'attualità nel caso in cui Kevin Bonifazi dovesse essere ceduto.



Bonifazi è corteggiato dalla Spal: il Torino chiede 15 milioni per il cartellino del difensore e la società ferrarese ha proposto uno scambio con Mohamed Fares. Ma tra i due club c'è ancora distanza circa le valutazioni dei due giocatori. Se Bonifazi dovesse alla fine essere ceduto, il suo sostituto sarebbe Bogdan.