Nelle prossime ore Massimo Bava diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Torino, ereditando il posto lasciato libero da Gianluca Petrachi. Allo stesso tempo, però, Bava lascerà vacante il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile ma in casa granata si è già al lavoro per trovare un sostituto: il principale candidato è Andrea Fabbrini.



Per l'ex centravanti si tratterebbe di un ritorno: prima ha vestito la maglia granata da calciatore, poi ha lavorato come osservatore per il club del presidente Urbano Cairo. Al momento è il Responsabile del Settore Giovanile della Pro Vercelli.