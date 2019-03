Giampiero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, reduce dall'esperienza breve e negativa al Chievo Verona, può tornare al Torino. Come scrive Tuttosport, però, l'ex ct non insidia Mazzarri per la panchina: l'idea granata è quella di offrirgli un posto da direttore tecnico, con Massimo Bava, attuale dt, nuovo direttore sportivo se dovesse partire Petrachi.