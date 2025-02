Torino, quando torna Njie: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

E' tempo di aste di riparazione al fantacalcio dopo la chiusura del calciomercato invernale. Tra giocatori da prendere e da svincolare, bisogna fare attenzione agli infortunati. E' il caso di Alieu Njie, attaccante classe 2005 del Torino.

Il calciatore in occasione dell'ultima partita contro l'Atalanta ha riportato la frattura del malleolo del piede destro. Servirà l'operazione per il giovane attaccante, per cui sono previsti circa tre mesi di stop.

Se tornerà in queta stagione potrà farlo tra fine aprile e inizio maggio. Il consiglio è di svincolarlo ed, eventualmente, provare a puntarci nell'asta estiva se rimarrà ancora in Serie A.