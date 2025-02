Torino, quando torna Schuurs: cosa fare al fantacalcio

Getty Images

Dopo il calciomercato invernale è tempo di aste di riparazione. Tra i dubbi, oltre a quelli relativi ai nuovi arrivati, c'è anche quello sui calciatori infortunati da svincolare o da tenere. Può essere il caso di Perr Schuurs, che non gioca da oltre un anno.

Il difensore del Torino è fuori ufficialmente dal 21 ottobre 2023, quando si è rotto il legamento crociato in occasione della partita contro l'Inter. Lo scorso 1° agosto si è sottoposto a una nuova operazione e si confida di averlo in campo a metà marzo.

Se qualcuno ci ha puntato in estate come colpo sorpresa, il consiglio è di svincolarlo o, comunque, di non puntarci all'asta: troppo alto il rischio per un giocatore fermo da un anno e mezzo e di cui non sono ancora certi i tempi di recupero.