Giacomo Bonaventura è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse in vista della prossima stagione: il centrocampista non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan e a fine stagione potrà liberarsi a parametro zero. Per riuscire a portarlo sotto la Mole, il direttore sportivo Massimo Bava dovrà però battere una folta concorrenza.



Sulle tracce di Bonaventura ci sono infatti anche Lazio, Napoli e Fiorentina: non sarà facile per il ds granata riuscire a portare al Torino il centrocampista.