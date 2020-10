Il Torino è al lavoro per regalare a Giampaolo il trequartista uruguaiano della Sampdoria, Gaston Ramirez. Attesa una risposta dal centrocampista portoghese dell'Inter, Joao Mario, conteso da PSG e Sporting Lisbona. In attacco sfida con Besiktas e Verona per Kalinic dell'Atletico Madrid, le piste alternative portano a Inglese del Parma, a Bonazzoli della Sampdoria, a Torregrossa del Brescia o all'algerino Islam Slimani del Leicester. In Sudamerica piacciono il giovane regista Vera dell'Argentinos Juniors e il 2001 brasiliano Marcos Paulo della Fluminense, sullo sfondo c'è Fabio Borini (svincolatosi a parametro zero dal Verona). Il giovane Ferigra interessa al Chievo e agli statutitensi del San José Earthquakes. In uscita i difensori Djidji verso lo Spezia, Lyanco conteso da Bologna e Sporting Lisbona, Bremer richiesto da Everton, Fulham e Leicester. In alternativa al venezuelano Chancellor del Brescia, bloccato Ceppitelli del Cagliari sognando Andersen del Lione. Può arrivare anche il terzino destro uruguaiano del Copenaghen, Varela.