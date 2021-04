Stando al quotidiano The Sun, ci sono altri due club di Premier League pronti ad una trattativa con il Torino per Andrea Belotti. Infatti, anche West Ham ed Arsenal sono interessati al Gallo, oltre a Manchester United, Everton e Tottenham.



L'attaccante 27enne, scrive il giornale britannico, è ricercato da numerosi top club. Ma le squadre di Premier hanno un "problema" in più: Belotti ha una clausola da 100 milioni di euro applicabile solo per i club stranieri, anche se i granata potrebbero essere disponibili a trattare per molto meno.



Il contratto scade nel 2022 e il presidente Urbano Cairo si starebbe preparando ad offrire condizioni significativamente migliori per assicurarsi che il centravanti possa rinnovare per altri due anni con opzione per il terzo. Ma tutto dipende dalla eventuale salvezza raggiunta dal Toro.