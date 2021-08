Andrea Belotti è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino nel corso dell'estate ma i tifosi granata non hanno ancora perso la speranza riguardo al possibile rinnovo del contratto del Gallo.



E' così che sulla pagina Instagram del centravanti continuano ad aumentare i messaggi di affetto e di stima da parte dei tifosi del Torino, così come aumentano le richieste di restare sotto la Mole. Chissà se basteranno per convincere Belotti a rimanere in granata.