Contro l'Atalanta era stato Andrea Belotti a illudere i tifosi granata segnando la rete dell'1-0, poi il Torino era stato rimontato e infine battuto 4-2. Contro il Cagliari sempre il Gallo, ma questa volta su rigore, aveva portato in vantaggio i suoi ma anche in quel caso era arrivata una sconfitta, stavolta per 3-2. Infine, contro il Sassuolo il Torino era prima passato in vantaggio con Karol Linetty, poi si era portato addirittura sul 3-1 prima di farsi raggiungere sul 3-3.



Nelle ultime tre partite giocate la squadra di Marco Giampaolo ha subito altrettante rimonte, perdendo così ben 8 punti: un dato questo che deve far riflettere il tecnico granata.