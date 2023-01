Un ritorno di Dennis Praet al Torino appare al momento impossibile. Il calciatore belga è dall'estate che è seguito dalla società granata ma l'accordo con il Leicester non è ancora stato trovato.



Praet era un giocatore che Ivan Juric avrebbe accolto volentieri sotto la Mole ma l'accordo non è stato trovando. Se ne riparlerà quindi eventualmente la prossima estate per un ritorno di Praet al Torino.