Era stato chiamato a febbraio per salvare un Torino in caduta libera, reduce dallo 0-7 casalingo contro l'Atalanta e dal ko per 4-0 a Lecce: Moreno Longo ha portato a termine il proprio compito riuscendo a ricompatterete il gruppo e a restituirgli fiducia e energie. Ora però la sua avventura sulla panchina granata sembra essere giunta al termine.



Quella contro il Bologna di domenica potrebbe infatti essere la sua ultima partita da allenatore del Torino: salvo sorprese nella prossima stagione Urbano Cairo punterà su un altro allenatore. Il principale candidato alla panchina granata è Marco Giampaolo.