Torino, quella contro l'Atalanta sarà l'ultima partita per molti: ecco chi

Quella contro l'Atalanta sarà l'ultima partita del campionato del Torino ma sarà anche l'ultima in assoluto con la maglia granata per diversi giocatori. Tra coloro che sicuramente andranno via ci sono i difensori Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez, entrambi in scadenza di contratto ed entrambi. Sono due giocatori importanti per la squadra granata, in particolare lo svizzero che è anche il capitano del Torino.Tra coloro che sono in scadenza di contratto c'è poi anche il secondo portiere Luca Gemello: anche per lui sarà l'ultima partita da calciatore del Torino. In estate cercherà di accordarsi con un'altra squadra nella quale poter giocare con maggiore continuità dopo le stagioni da vide di Vanja Milinkovic-Savic.

Non verranno poi riscattati alcuni dei calciatori in prestito, come David Okereke (che è di proprietà della Cremonese) e Matteo Lovato (tra l'altro ex della partita ma ora di proprietà della Salernitana). Poi ci sono anche coloro che potrebbero andare via ma il cui futuro dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno.