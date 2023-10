Nemanja Radonjic è stato convocato dalla nazionale della Serbia per le prossime partite valide per le qualificazioni all'Europeo 2024 contro il Belgio e contro la Bulgaria. Una convocazione non affatto scontata, considerando che nel Torino non sta trovando spazio e nelle ultime tre gare di campionato non è mai sceso in campo per via di alcuni comportamenti sopra le righe che non sono piaciuti al tecnico Ivan Juric.