Il futuro di Nemanja Radonjic è incerto: il trequartista serbo sta giocando poco al Torino e nel mercato di gennaio potrebbe essere ceduto, anche per via di alcuni scontri avuti in allenamento con Ivan Juric. Il numero 10 granata, come è noto, è stato proposto al Monza ma anche a un altro club di Serie A: la Salernitana.



A Salerno è tornato Walter Sabatini, il ds che ai tempi della Roma aveva portato per prima Radonjic in Italia per farlo giocare con la Primavera giallorossa.