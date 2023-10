Nelle ultime tre partite non è mai sceso in campo (contro la Juventus non era neppure in panchina) e lo stesso potrebbe ripetersi giovedì, quando il Torino scenderà in campo nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone. Parliamo di Nemanja Radonjic, trequartista serbo che da alcune settimane è al centro di un vero e proprio caso.



Ivan Juric ha deciso di usare il pugno duro contro il trequartista, dopo alcuni comportamenti che non gli sono piaciuti visti in settimana. Ora il tecnico sembra intenzionato a proseguire su questa linea.