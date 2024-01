Torino, Rafa Mir a un passo!

Daniele Longo

Il Torino sta per battere un colpo per l’attacco: intesa vicina con il Siviglia per il prestito con diritto di riscatto di Rafa Mir (in estate era stato vicino al Milan). Il club granata conta di chiudere l’operazione già nelle prossime ore battendo così la concorrenza del Valencia.