Il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare di portare al Torino Gaston Ramirez. L'eventuale approdo in granata del trequartista in forza alla Sampdoria potrebbe favorire anche l'arrivo di Lucas Torreira.



I due calciatori uruguaiani hanno in comune lo stesso procuratore, Pablo Betancourt: l'agente sarebbe ben felice di portare a termine il trasferimento di Ramirez, nel caso ciò avvenisse con il Torino potrebbe intervenire per cercare di facilitare il passaggio in granata anche di Torreira.