Gaston Ramirez, un anno fa, era stato molto vicino a vestire la maglia del Torino. Il trequartista uruguaiano ora è svincolato e si è proposto proprio alla formazione granata.



“L’anno scorso sono stato vicino ai granata. Conosco il mister, so come lavoro. Torino è una grande piazza, pensavo anche che si potesse chiudere velocemente. Ora sono un giocatore libero… mi sembrava un’operazione fattibile facilmente. L’accordo con me c’era, pagavano anche la Samp. Ora la Samp non bisogna neanche pagarla” ha dichiarato a TMW.