Il futuro di Adem Ljajic è ancora una volta un rebus per il Torino. Nonostante l'obbligo di riscatto a 6,5 milioni di euro scattato alla 17esima presenza e la volontà del giocatore di restare al Besiktas ("Vorrei restare in Turchia"), secondo La Stampa la conferma è ancora incerta: per questo i granata sondano altre possibili soluzioni e una potrebbe portare al Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic.