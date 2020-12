Il Torino ha recuperato Sasa Lukic per il derby di domani contro la Juventus. Il centrocampista serbo, uno dei calciatori dal rendimento migliore nella prima parte di stagione, era stato fermato dal Covid: dopo che il tampone è risultato negativo quest'oggi è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra.



E' improbabile però che Lukic domani possa essere in campo dal primo minuti, molto più probabilmente il numero 7 granata partirà dalla panchina. Non saranno della partita neanche Simone Verdi e Nicola Murru, entrambi fermatosi a causa di diversi infortuni.