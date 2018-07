È finito con un 3-0 rifilato al Renate il ritiro a Bormio del Torino. Per quest'ultima amichevole Walter Mazzarri ha deciso di mischiare le corte mandando in campo nella formazione titolare molti Primavera. I gol sono tutti nella ripresa e portano la firma di tre giovani: Simone Edera (splendida la sua punizione che termina sotto l'incrocio), Karlo Butic e Vitalie Damascan. Tra i giocatori granata che più si sono messi in luce c'è sicuramente Gleison Bremer.



Torino-Renate 3-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 49' Edera, 60' Butic, 74' Damascan



Torino (3-4-3): Ichazo (st 27' Rosati); Bremer, Ferigra (st 18' Nkoulou), Izzo (st 9' Moretti); De Silvestri (st 9' Gilli), Acquah (st 18' Baselli), Rincon (st 9' Meité), Ansaldi (st 1' Parigini); Edera (st 24' Falque), Butic (st 18' Belotti), Kone (st 1' Damascan). A disp. Sirigu, Fiordaliso, Bianchi, Adopo. All. Mazzarri



Renate (3-5-2): Romagnoli: Teso, Saporetti, Vannucci; Jawo, Doninelli, D'Alena, Piscopo, Frabotta; Spagnoli, Gomez. A disp. Cincilla, De Stefano, Rosetti, Pattarello, Rada, Rankovic, Catria, Finocchio, Pennati, Simonetti. All. Brevi.



Arbitro: Del Rio