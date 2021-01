Non c'è ancora l'accordo per il passaggio dal Torino al Rennes di Nicolas Nkoulou: il difensore è in uscita dalla società granata, anche perché non rinnoverà il contratto che scadrà a fine stagione.



Il club francese è pronto a prenderlo (liberando Daniele Rugani che è in prestito dalla Juventus e piace proprio al Torino) ma non è ancora stato trovato l'accordo riguardo alla valutazione del cartellino del difensore camerunese: c'è comunque ottimismo sul fatto di poter chiudere l'affare.