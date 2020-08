Per il momento Lyanco resta al Torino: la società granata ha infatti respinto l'offerta giunta dallo Sporting Lisbona per il difensore brasiliano. Il club portoghese aveva aveva avanzato un'offerta da 6 milioni di euro per il prestito oneroso del giocatore, più altri 6 per l'obbligo di riscatto fra un anno. Un affare in totale da 12 milioni di euro.



Troppo pochi però per il Torino che non vuole scendere sotto i 15 milioni per l'eventuale cessione di Lyanco. Lo Sporting Lisbona non ha però abbandonato la pista che porta al brasiliano e la trattativa proseguirà nei prossimi giorni.