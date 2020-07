C’è una cordata di imprenditori intenzionata ad aprire una trattativa conper acquisire il. Chi siano questi imprenditori, di che cosa si occupino, non è però ancora dato sapere. Alla conferenza stampa indetta questa mattina dal Comitato Promotore Taurinorum erano presenti, advisor di uno degli imprenditori coinvolti nel progetto,che rappresenta invece la Console and Partners e, avvocato di Console e Partners.. Abbiamo certificato che i capitali per questa offerta ci sono e vogliamo rendere pubblica questa offerta” ha spiegato Salvetti, aggiungendo però che per motivi di riservatezza non può dichiarare i nomi dei suoi clienti.Giuseppe Pipicella ha invece spiegato quali sono i progetti della cordata. “I nostri clienti hanno le risorse per l'acquisizione ma anche per sostenere la squadra nel tempo.. L'intenzione di riavvicinare il Toro a chi lo ama passa dal rafforzamento della squadra, i nostri clienti vogliono competere non solo nel panorama nazionale ma anche in quello internazionale, sia con la Prima squadra che con le giovanili. Gli obiettivi sportivi devono essere realistici e non sarebbe serio da parte del mio cliente dire che vinciamo lo scudetto domani, ma ci impegnano per mantenere una posizione nella parte alta della classifica da subito.. Il settore giovanile è molto importante e sono previsti investimenti, sarebbe bello vedere debutti costanti dalle giovanili alla Prima squadra. L'interesse, con i dovuti modi e tempi, toccherà anche il calcio femminile. Per quanto riguarda l'azionariato diffuso, ci sono già squadre in Europa che hanno nella loro struttura parte della tifoseria. Un esempio è il Barcellona. E' importante creare un rapporto sinergico tra la proprietà e le strutture delle città, si cercherà di coinvolgere ogni cittadino che che voglia far crescere il Torino”.Resta però il mistero su chi siano gli imprenditori intenzionati ad acquisire il Torino. L’avvocato Scalari ha però spiegato il motivo per cui è stata indetta la conferenza stampa di questa mattina: ”Noi oggi vogliamo solo enunciare un progetto mantenendo però una determinata riservatezza".