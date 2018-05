Quello di Danilo D'Ambrosio non è il primo nome sulla lista dei possibili rinforzi del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, ma è comunque uno dei giocatori che la società granata segue con maggiore attenzione. Se il club granata non dovesse riuscire a portare a termine né il colpo Diego Laxalt dal Genoa, né quello Manuel Lazzari dalla Spal, allora il terzino dell'Inter diventerebbe la priorità.



D'Ambrosio è uno di quei giocatori che è stato indicato direttamente da Walter Mazzarri come possibile rinforzo per la squadra granata: a complicarne l'acquisto è però il fatto che il giocatore non si sia lasciato nel migliore dei modi con l'ambiente granata quando, nel gennaio del 2014, passò proprio all'Inter.