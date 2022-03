L'Italia Under 21 non è andata oltre all'1-1 contro il Montenegro nella partita valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Il gol azzurro è stato messo a segno dal centrocampista del Torino, Samuele Ricci.



Arrivato a gennaio dall'Empoli, Ricci finora non ha trovato molto spazio con Ivan Juric. Da qui a fine stagione il centrocampista spera di riuscire a trovare più spazio anche nel Torino.