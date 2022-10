ISamuele Ricci ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che vedrà il suo Torino affrontare il Milan.



LE RICHIESTE DI JURIC - "Io sto recuperando la condizione, di settimana in settimana mi sento meglio. Il mister mi chiede di migliorare sulla fase di non possesso e lui tante volte parla di gamba forte che è quella che ci vuole".



COME SI FERMA IL MILAN - "Sappiamo tutti che squadra andiamo ad affrontare, è fortissima sia negli individui che tecnicamente quindi bisogna stare concentrati al massimo e seguire sempre gli uomini".