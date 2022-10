Ivan Juric spera fino all'ultimo di poter recuperare Samuele Ricci per il derby di questo pomeriggio contro la Juventus. Il centrocampista negli ultimi giorni non si è allenato a causa della febbre ma se starà meglio oggi pomeriggio potrebbe essere convocato per la partita del Torino e andare almeno in panchina nella gara contro la formazione bianconera.