Samuele Ricci è sempre più distante dalla Lazio. Il centrocampista è un giocatore che piace molto al tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ma il Torino non ha intenzione di lasciarlo partire, per questo motivo il presidente Urbano Cairo ha finora sparato alto per il cartellino del giocatore chiedendo tra i 25 e i 30 milioni di euro.



Una cifra che la Lazio non sembra essere intenzionato ad accettare e, per questo motivo, la trattativa tra i due club si sta sempre di più raffreddando.