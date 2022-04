Dopo la buona prestazione di domenica contro il Milan, Samuele Ricci dovrebbe essere confermato titolare nel centrocampo del Torino per la partita di sabato contro la Lazio. Il centrocampista affiancherà ancora una volta Sasa Lukic in mediana, considerato che Rolando Mandragora non è ancora al meglio.



Ricci nelle ultime settimane sta trovando sempre più spazio nel Torino e sta convincendo sempre di più Ivan Juric.