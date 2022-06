Diversi club si stanno muovendo per Vanja Milinkovic Savic, portiere classe '97 in uscita dal Torino e sul quale ci sono sia società italiane che estere: in Serie A piace alla Fiorentina che però sta valutando anche altre opzioni - rimane sempre in piedi l'ipotesi di scambio Gollini-Kouamé con l'Atalanta - all'estero sono arrivati sondaggi da qualche club di Liga ma dall'Inghilterra è arrivata una richiesta ufficiale del Brentford.



LA SCELTA - La volontà del giocatore è quella di andare in Premier League. Milinkovic è affascinato dal progetto Brentford e vorrebbe farne parte. Il giocatore si è esposto dando la sua preferenza, presto potrebbe aprirsi una trattativa tra il Torino e il club inglese.