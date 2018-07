Terminato ieri con l'amichevole contro il Renate il ritiro a Bormio del Torino, Walter Mazzarri ha concesso due giorni liberi ai suoi giocatori. Non a tutti però: i quattro giocatori impegnati al Mondiale, Cristian Ansaldi, Joel Obi, M'Baye Niang e Adem Ljajic, quest'oggi si sono infatti allenati al Filadelfia e lo faranno anche domani.



Dei quattro, l'unico sicuro di restare al Torino è il terzino di Cristian Ansaldi, il futuro degli altri tre è invece ancora in bilico: Obi ha diverse richieste dall'estero e potrebbe partire per fare spazio a qualche nuovo centrocampista, Niang e Ljajic potrebbero invece portare nelle casse granata diversi milioni di euro da reinvestire nel mercato in entrata.