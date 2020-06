Il passo falso di Cagliari ha lasciato il Torino a sei punti dalla zona retrocessione, un margine non troppo rassicurante considerando anche che tre dei prossimi quattro avversari dei granata in campionato saranno Lazio, Juventus e Inter: le prime delle classifica.



Per questo motivo il direttore tecnico Davide Vagnati ha ora rallentato alcune trattative, tra le quali quella per Rade Krunic: prima di provare a raggiungere un accordo il Milan, il dirigente granata vuole aspettare che la salvezza del Torino sia aritmetica, o quasi.