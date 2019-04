Bisognerà attendere domani per sapere quanto è grave l'infortunio occorso nel secondo tempo di Fiorentina-Torino a Iago Falque. Gli accertamenti clinici ai quali avrebbe dovuto sottoporsi quest'oggi lo spagnolo sono stati rinviati a domani, quel che sembra però certo è che il numero 14 granata non sarà a disposizione per la partita di mercoledì contro la Sampdoria.



Il favorito alla sostituzione di Iago Falque è Simone Zaza ma, considerato il rendimento deludente dell'ex Valencia nelle ultime partite, non è da escludere che al fianco di Andrea Belotti possa giocare uno tra Alejandro Berenguer e Vittorio Parigini.