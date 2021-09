Lorenzo Lucca è il giocatore del momento in serie B: a suon di gol sta trascinando il Pisa (i toscani sono primi in campionato) e su di lui hanno posato gli occhi tutte le big italiane. E pensare che il centravanti classe 2000 il Torino lo aveva in mano.



L'ex responsabile del settore giovanile, Massimo Bava, lo aveva portato in granata nel 2018 poi, nel gennaio del 2020, l'attaccante è stato ceduto a titolo definitivo al Palermo per 125.000 euro: per il Torino, Lucca è ora un vero e proprio rimpianto.