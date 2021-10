Il Torino ha un rimpianto: si chiama Lorenzo Lucca. Attaccante del Pisa capolista in Serie B, ora nel mirino di Juve, Milan e Inter, il classe 2000 è stato ceduto dal club granata al Palermo, nel gennaio del 2020, coi rosanero in Serie D, per 135mila euro. Dopo è arrivata l'esplosione. E ora, per cederlo, il Pisa chiede 10 milioni di euro, scrive Tuttosport.