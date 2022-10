Tommaso Pobega è stato uno dei principali protagonisti del buon campionato fatto dal Torino nella scorsa stagione: il centrocampista ha giocato con continuità e ha dato il proprio contributo anche in termini realizzati. A fine stagione è poi tornato al Milan, società proprietaria del suo cartellino.



Il Torino ha però fatto di tutto per provare e riprenderlo su richiesta del tecnico Ivan Juric: la trattativa con il Milan non è però andata in porto e il centrocampista sta ora trovando sempre più spazio alla corte di Stefano Pioli.