La trattativa per il possibile passaggio di Rade Krunic al Torino è al momento bloccata: il motivo è da riscontrare nella volontà di Tomas Rincon di restare in granata.



Il presidente Urbano Cairo acquisterà una nuova mezzala solamente in caso di partenza di uno dei centrocampisti in rosa: Rincon sembrava il giocatore destinato all'addio per far spazio a uno tra Krunic e Dennis Praet, il numero 88 vuole invece giocarsi le sue chances in granata.