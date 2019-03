Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web il Torino ha dato l'aggiornamento sull'allenamento odierno con gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina.



ECCO IL REPORT

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione pomeridiana sul campo secondario. Walter Mazzarri ha diretto una seduta dapprima basata sulla parte atletica e poi fatto svolgere un programma tecnico-tattico. Presenti anche Parigini e Rincon, reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Domani in calendario doppia sessione di allenamento, al Filadelfia.