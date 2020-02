Minuto 22 di Milan-Torino: l'arbitro Fabbri mostra il cartellino giallo a Bennacer. Passano altri venti minuti, circa, e il numero 4 rossonero interviene in ritardo sulla caviglia di Rincon, ma il direttore di gara decide di tenere in tasca il cartellino. Una decisione, questa, che ha fatto infuriare il mediano granata che prima ha protestato con l'arbitro, poi ha palesato la sua rabbia su Instagram.



Nelle stories ha postato un'immagine dell'intervento subito aggiungendo un "No comments" in riferimento alla mancata seconda ammonizione, e quindi l'espulsione, del centrocampista del Milan.