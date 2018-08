Per l'esordio nel campionato di serie A 2018/2019 il Torino potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei suoi titolarissimi a centrocampo: Tomas Rincon. Il mediano venezuelano negli scorsi giorni ha subito una contusione in allenamento e la sua presenza in campo domenica sera contro la Roma è in forte dubbio.



Se Rincon non dovesse farcela a giocare contro la Roma, Walter Mazzarri potrebbe schierare Sasa Lukic dal primo minuto a centrocampo al fianco di Daniele Baselli e Soualiho Meité. Improbabile che Roberto Soriano (che diventerà quest'oggi ufficialmente un calciatore del Torino) possa essere già schierato titolare.