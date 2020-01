Di seguito il report dell'allenamento del Torino, con un aggiornamento sugli infortunati.



Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla trasferta di sabato 18 gennaio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico Walter Mazzarri ha fatto svolgere una sessione prevalentemente basata sulla parte atletica ai calciatori protagonisti della vittoria sul Bologna, mentre gli altri elementi a disposizione hanno alternato lavoro aerobico a sfide con tempo e campo ridotto. In gruppo Rincon, che ha smaltito lo stato influenzale. Lyanco ha svolto una parte della seduta odierna con i compagni e poi seguito una tabella personalizzata sulla preparazione atletica. Per Baselli sessione atletica in vista di un prossimo rientro con la squadra. Gli esami strumentali cui sono stati sottoposti Ansaldi e Zaza hanno confermato le valutazioni dello staff medico. L’attaccante deve smaltire un affaticamento muscolare alla coscia destra, per cui oggi ha svolto terapie e un programma personalizzato. Gli esami effettuati sull’esterno argentino hanno evidenziato la buona evoluzione del quadro clinico, pertanto in questa settimana Ansaldi svolgerà un lavoro differenziato in progressivo aumento.