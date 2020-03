Il centrocampista del Torino, Tomas Rincon, è stato uno dei protagonisti della d​iretta sul portale Webathon.it, organizzato con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare agli ospedali del Piemonte.



"Stiamo a casa e doniamo, così riusciremo a superare questo difficile momento. In questi giorni di emergenza stiamo imparando tutti ad apprezzare di più le nostre famiglie e che possiamo trovare la felicità anche nelle piccole cose. Ogni giorno riceviamo il programma di allenamento tra stretching, corsa e lavoro aerobico, ma ci manca il pallone: al rientro dovremo fare una preparazione simile a quella estiva perché è completamente allenarsi sul campo, ma per il momento viene prima la nostra salute. Ci arrangiamo come si può, l'importante è tenersi in forma" ha dichiarato il centrocampista.