Da quando è arrivato al Torino a fine gennaio, il posto da titolare di Rolando Mandragora non è mai stato in discussione: il centrocampista, a suon di buone prestazioni, si è preso la maglia da titolare nel ruolo di regista. Lunedì contro il Parma il numero 38 granata però non ci sarà.



A sostituito potrebbe essere Tomas Rincon, che verrebbe spostato dal ruolo di mezzala a quello di mediano davanti alla difesa senza però particolari compiti di regia. In quella posizione aveva già giocato a inizio stagione quando l'allenatore era Marco Giampaolo.