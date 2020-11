Il Torino ritrova con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto Tomas Rincon. Il centrocampista non potrà infatti disputare la prossima partita del suo Venezuela per squalifica, rientrerà quindi in Italia e tornerà immediatamente a lavorare con i propri compagni di squadra per preparare al meglio la partita contro l'Inter di domenica.



Rincon è una pedina fondamentale per il Torino e il suo ritorno è molto importante per Marco Giampaolo che potrà tornare a schierarlo davanti alla difesa nel centrocampo a tre.