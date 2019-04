Torino-Cagliari di ieri verrà ricordato soprattutto per le decisioni arbitrali di Irrati che hanno fatto infuriare un po' tutti: da Walter Mazzarri a Rolando Maran, passando per i dirigenti granata e i giocatori in campo.



Il centrocampista granata Tomas Rincon ha manifestato la propria rabbia con un post su Instagram: "Chiediamo solo un po’ più di rispetto in certi episodi che vanno gestiti con gli stessi parametri di valutazioni per tutti. Comunque pensiamo a noi e a continuare a pedalare tutto insieme