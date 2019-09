Tomas Rincon ha commentato così la vittoria in rimonta del suo Torino contro il Milan: "Non siamo partiti bene, loro ci hanno messo subito in difficoltà. Questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare, è importante entrare in campo più concentrati, specie sul nostro campo. Il risultato era difficile da rimontare, per questo quella di oggi è una vittoria di carattere. Un'altra cosa su cui dobbiamo lavorare è di chiudere prima le partite: anche oggi, infatti, abbiamo rischiato di buttare via due punti, ma alla fine è andata bene. Adesso però ci vuole equilibrio. Non eravamo una squadra scarsa dopo la sconfitta contro la Sampdoria e non siamo imbattibili dopo la vittoria di questa sera".